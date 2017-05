Deux longs métrages du Coréen Hong Sang-Soo ont été sélectionné au Festival de Cannes cette année. Il y a d'abord Le Jour d'après qui sera dévoilé en compétition avant sa sortie le 7 juin. Mais il y aura aussi La Caméra de Claire, qui sera diffusé hors compétition en séance spéciale.

Ce film permet au réalisateur coréen de retrouver Isabelle Huppert, qu'il a dirigée sur In Another Country. Tourné pendant le Festival de Cannes de 2016, La Caméra de Claire suit l'histoire d'une professeur de grandes écoles et écrivaine.

Une première bande annonce vient d'être mise en ligne. Découvrez-la en cliquant ci-dessus !

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !