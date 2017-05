LE JOUR D'APRÈS: une affiche pour le nouveau Hong Sang-Soo en compétition à Cannes

Areum s’apprête à vivre son premier jour de travail dans une petite maison d’édition. Bongwan, son patron, a eu une relation amoureuse avec la femme qu’Areum remplace. Leur liaison vient de se terminer. Ce jour-là, comme tous les jours, Bongwan quitte le domicile conjugal bien avant l’aube pour partir au travail. Il n’arrête pas de penser à la femme qui est partie. Ce même jour, la femme de Bongwan trouve une lettre d’amour. Elle arrive au bureau sans prévenir et prend Areum pour la femme qui est partie...

Voici le pitch du Jour d'après, le nouveau film de Hong Sang-Soo. Le réalisateur coréen figure en compétition du prochain Festival de Cannes avec ce long métrage. Celui-ci met notamment en scène sa muse, l'actrice Kim Min-Hee. Le précédent Hong Sang-Soo, On the Beach at Night Alone, a été primé à la Berlinale et sortira prochainement en France. Le Jour d'après, lui, arrivera chez nous dès le 7 juin. Découvrez son affiche dans notre galerie.

