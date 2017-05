FESTIVAL DE JEONJU 2017: le palmarès

Le palmarès du Festival de Jeonju, second festival le plus important de Corée après Busan et consacré à la production indépendante, a été dévoilé.

C'est The Seeds of Violence, premier long métrage du jeune Lim Taegue, qui a remporté le Grand Prix de la compétition coréenne. Ce film raconte l'histoire d'un jeune homme qui, dans l'armée, est victime d'abus de la part d'un supérieur. Découvrez des premières images de ce film dans notre galerie.

La compétition internationale a été remportée par le Brésilien Rifle de Davi Pretto. Ce film se déroule dans le Brésil rural où Dione se sent en danger. Son fusil devient son nouveau compagnon. Découvrez des premières images de ce film dans notre galerie.

