La mort mystérieuse de Teresa Banks dans la tranquille petite ville de Deer Meadow va donner bien du fil a retordre aux agents Dale Cooper et Chester Desmond qui vont mener une enquête en forme de charade et découvrir que bien des citoyens de la ville sont impliqués dans cette affaire.

Pour ceux qui n'auraient pas encore vu le film, voici le pitch de Twin Peaks, Fire Walk with Me. Vous n'êtes probablement pas sans savoir que la série cultissime de David Lynch fera très bientôt son retour à la télévision pour une troisième saison. A cette occasion, le long métrage Twin Peaks, Fire Walk with Me, qui fonctionne à la fois comme l'envers et un complément idéal de la série, ressort en salles le 31 mai, en version restaurée. Découvrez la bande annonce de ce chef d'oeuvre en cliquant ci-dessus.

