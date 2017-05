BOX-OFFICE FRANCE: "Les Gardiens" en tête, "Django" et Kore-Eda se distinguent

Sans surprise, Les Gardiens de la galaxie 2 a hérité de la première place au box-office hebdomadaire. Le blockbuster profite du tremplin du premier épisode en réunissant 1.401.339 spectateurs. Deuxième plus gosse sortie de la semaine, la comédie Jour J ne brille pas particulièrement avec 190.886 entrées dans plus de 300 salles. Django fait autant d'entrées (185.696 spectateurs) alors que le biopic dispose d'une centaine de copies de moins. Performance solide également pour Aurore avec Agnès Jaoui, qui attire 154.518 spectateurs dans 200 salles.

Parmi les plus petites sorties, Hirokazu Kore-Eda confirme sa cote d'amour en France. Après la tempête démarre mieux que Notre petite soeur, précédent film du cinéaste japonais, et compte 51.882 spectateurs dans 92 salles. Bon démarrage également pour le polar espagnol La Colère d’un homme patient, qui réunit 29.115 spectateurs dans 50 salles.

Du côté des anciennes sorties, tous les films du top 10 ou presque se maintiennent correctement. A noter que A bras ouvert, la comédie réactionnaire avec Christian Clavier et Elsa Zylberstein, n'a toujours pas atteint le million au bout d'un mois d'exploitation.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !