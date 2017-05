LOS PERROS: 1eres images du film de Marcela Said sélectionné à la Semaine de la Critique

Mariana,42 ans, fait partie de cette bourgeoisie chilienne sûre de ses privilèges. Méprisée par son père et son mari, elle éprouve une étrange attirance envers son professeur d’équitation, Juan, 60 ans, un ex-colonel, suspecté d’exactions pendant la dictature. Mais cette liaison réprouvée ébranle les murs invisibles qui protègent sa famille du passé...

Voici le pitch de Los Perros, nouveau long métrage de la Chilienne Marcela Said, révélée par le superbe L’Été des poissons volants. Los Perros fera sa première mondiale dans quelques jours au Festival de Cannes, dans le cadre de la Semaine de la Critique. Des premières images de ce film ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

