MIS-PRESIDENT: gros plan sur un ovni venu de Corée

"Mon père a mené un coup d'état en 1961. Deux ans plus tard, je suis devenue la fille du président".

Voici le point de départ de Mis-President, réalisé par le Coréen Kim Jae-Hwan. Ce film explore les mythes qui entourent Park Chung-Hee, président de la Corée de 1962 à 1979, et sa fille Park Geun-Hye, présidente de 2013 à 2017, année de sa destitution. Mis-President s'attache également à différents citoyens qui vénèrent Park Chung-Hee et Park Geun-Hye comme des dieux.

Mis-President est présenté cette semaine dans le cadre de la section Korea Cinemascape du Festival de Jeonju. Des premières images de Mis-President ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

