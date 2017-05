Une actrice va jouer Barbara, le tournage va commencer bientôt. Elle travaille son personnage, la voix, les chansons, les partitions, les gestes, le tricot, les scènes à apprendre, ça va, ça avance, ça grandit, ça l'envahit même. Le réalisateur aussi travaille, par ses rencontres, par les archives, la musique, il se laisse submerger, envahir comme elle, par elle.

Voici le pitch de Barbara, le nouveau long métrage de Mathieu Amalric. Ce film sera dévoilé au Festival de Cannes, dans la section Un Certain Regard. Barbara sortira en salles le 6 septembre. Mathieu Amalric joue dans ce long métrage, tout comme Jeanne Balibar.

Une première bande annonce vient d'être mise en ligne. Découvrez-la en cliquant ci-dessus !

