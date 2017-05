VERS LA LUMIÈRE: une belle affiche pour le nouveau Naomi Kawase en compétition à Cannes

Misako aime décrire les objets, les sentiments et le monde qui l’entoure. Son métier d’audiodescriptrice de films, c’est toute sa vie. Lors d’une projection, elle rencontre un célèbre photographe dont la vue se détériore irrémédiablement. Naissent alors des sentiments forts entre un homme qui perd la lumière et une femme qui la poursuit...

Voici le pitch de Vers la lumière (Hikari), le nouveau long métrage de la Japonaise Naomi Kawase. Caméra d'or pour Suzaku puis Grand Prix pour La Forêt de Mogari, Kawase revient en compétition à Cannes ce mardi. Retrouvez toutes les infos sur la sélection officielle dans notre dossier spécial.

Vers la lumière sortira le 20 septembre en France. Découvrez son affiche française officielle ainsi que deux nouvelles images du film dans notre galerie.

