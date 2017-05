DÉCÈS: Roger Moore (1927–2017)

L'acteur britannique Roger Moore est décédé. Roger Moore est bien sûr connu pour avoir été l'une des incarnations de James Bond au cinéma. Il a été l'agent 007 pendant 12 ans et 7 films: Vivre et laisser mourir, L'Homme au pistolet d'or, L'Espion qui m'aimait, Moonraker, Rien que pour vos yeux, Octopussy et enfin Dangereusement vôtre, apportant une touche de fantaisie à la saga.

Roger Moore fait ses premières apparitions au cinéma dans les années 40. Mais c'est surtout grâce à la série télévisée Le Saint qu'il explose, dans les années 60. Dans sa carrière post-James Bond, l'acteur s'illustre dans L'Héritier de la panthère rose de Blake Edwards, Le Grand Tournoi de Jean-Claude Van Damme ou encore Spice World, le film de Bob Spiers. Roger Moore avait 89 ans.