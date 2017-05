BEWARE THE SLENDERMAN: 1eres images intrigantes d'un doc inspiré d'un terrible fait divers

Beware the Slenderman raconte comment deux jeunes filles ont tenté d'assassiner une de leur camarade, en espérant apaiser le Slenderman, un monstre d'une légende urbaine née sur internet.

Il s'agit d'un documentaire réalisé par l'Américaine Irene Taylor Brodsky. Ce film a été primé au Festival SXSW d'Austin, et sera visible bientôt au Festival de Transylvanie, qui sera à suivre en direct sur FilmDeCulte.

Des premières images de Beware the Slenderman ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie.

