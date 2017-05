Quatre jeunes filles assassinées par de vilains garçons reviennent de l'enfer et forment le Ghost Squad pour se venger.

Voici le pitch de Ghost Squad, nouveau film du réalisateur japonais Noboru Iguchi (Robogeisha, Dead Sushi ou encore Zombie Ass). Et on fait confiance au cinéaste pour remplir ce nouveau film d'idées merveilleuses. Les héroïnes de Ghost Squad sont incarnées par les membres du groupe féminin Nomakes.

La bande annonce de Ghost Squad a été dévoilée et soyez-en sûrs : vous ne verrez rien de meilleur aujourd'hui. Pour découvrir cette bande annonce, cliquez ci-dessus !

