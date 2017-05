BUSHWICK: gros plan sur le thriller américain sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs

En sortant du métro pour aller chez sa grand-mère avec son petit-ami, Lucy se retrouve dans les rues de Buschwick un quartier de Brooklyn, plongé dans un véritable bain de sang. Dans un contexte de séparatisme vis-à-vis de l’Union, les milices texanes envahissent New York pour en faire leur base d’opérations sur la Côte Est et s’en servir d'outil de négociations. Face à ce chaos, Lucy se réfugie dans le sous-sol de Stupe, un robuste vétéran. Ce dernier l’aide à traverser, à contrecœur, les quelques blocs de Bushwick la séparant de la maison de sa grand-mère – en supposant que celle-ci existe toujours...

Voici le pitch de Bushwick, un thriller réalisé par les Américains Cary Murnion et Jonathan Milott, découverts avec la comédie horrifique Cooties. Dévoilé en début d'année à Sundance, Bushwick fait sa première internationale aujourd'hui au Festival de Cannes, dans le cadre de la Quinzaine des Réalisateurs. Retrouvez notre dossier consacré à la Quinzaine des Réalisateurs en cliquant ici.

Des premières images de Bushwick ont été dévoilées. Pour les découvrir, rendez-vous dans notre galerie.

