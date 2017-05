Une femme reçoit le colis qu’elle a envoyé quelques temps plus tôt à son mari incarcéré pour un crime qu’il n’a pas commis. Inquiète et profondément désemparée elle décide de lui rendre visite. Ainsi commence l’histoire d’un voyage, l'histoire d’une bataille absurde contre une forteresse impénétrable...

Une femme douce est le nouveau long métrage de l'Ukrainien Sergei Loznitsa (My Joy, Dans la brume). Ce film est dévoilé aujourd'hui en compétition au Festival de Cannes. Retrouvez toutes les infos sur la sélection officielle dans notre dossier spécial.

Une femme douce sortira le 16 août en France. Découvrez sa bande annonce en cliquant ci-dessus.

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !