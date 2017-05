SEMAINE DE LA CRITIQUE 2017: le palmarès

Le palmarès de la Semaine de la Critique vient d'être dévoilé.

Le Grand Prix, décerné par un jury présidé par le Brésilien Kleber Mendonça Filho, est allé au Français Makala d'Emmanuel Gras. Il s'agit du premier film de fiction du cinéaste, qu'on a remarqué avec les documentaires Bovines et 300 hommes. Le pitch: Au Congo, un jeune villageois, espère offrir un avenir meilleur à sa famille. Il a comme ressources ses bras, la brousse environnante et une volonté tenace. Parti sur des routes dangereuses et épuisantes pour vendre le fruit de son travail, il découvrira la valeur de son effort et le prix de ses rêves.

Makala sortira prochainement en France. Découvrez des premières images de ce film dans notre galerie.

