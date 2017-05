PATTI CAKE$: gros plan sur la comédie qui fait la clôture de la Quinzaine des Réalisateurs

Patricia Dombrowski, alias Patti Cake$, a 23 ans. Elle rêve de devenir la star du hip-hop, rencontrer O-Z, son Dieu du rap et surtout fuir sa petite ville du New Jersey et son job de serveuse dans un bar miteux. Elle doit cependant s’occuper de Nana, sa grand-mère qu’elle adore, et de Barb, sa mère, une chanteuse ratée et totalement instable. Un soir, au cours d’une battle sur un parking, elle révèle tout son talent de slammeuse. Elle s’embarque alors dans une aventure musicale avec Jheri, son meilleur ami et Basterd, un musicien mutique et asocial...

Voici le pitch de Patti Cake$, premier long métrage de l'Américain Geremy Jasper. Dévoilé en début d'année à Sundance, Patti Cake$ fait sa première internationale ce vendredi au Festival de Cannes, dans le cadre de la Quinzaine des Réalisateurs où il est présenté en clôture. Retrouvez notre dossier consacré à la Quinzaine des Réalisateurs en cliquant ici.

Des premières images de Patti Cake$ ont été dévoilées. Pour les découvrir, rendez-vous dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !