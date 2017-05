BOX-OFFICE FRANCE: "Le Roi Arthur" n'impressionne pas

Le Roi Arthur: La Légende d'Excalibur a logiquement hérité de la première place au box-office français de la semaine, mais son score n'est guère impressionnant. Bide outre-Atlantique, le film de Guy Ritchie n'attire que 362.905 spectateurs dans près de 600 salles. Boosté par sa présence en ouverture du Festival de Cannes, Les Fantômes d’Ismaël d'Arnaud Desplechin compte 173.994 spectateurs en première semaine, le double du score de Trois souvenirs de ma jeunesse (84.181 spectateurs). Plus bas, l'anime Sword Art Online Movie démarre tout à fait honorablement avec 40.140 spectateurs dans 108 salles.

Parmi les anciennes sorties, le bouche-à-oreille de Alien: Covenant ne semble guère brillant: le film recule de 60.1% sans perdre une copie (945.497 entrées en 2 semaines). Django s'installe bien sur la longueur et passe les 400.000 entrées en un mois (423.108 spectateurs). Bon maintien à nouveau pour Après la tempête de Kore-Eda: -29.2% et 137.863 entrées en un mois. Le film pourrait battre le score de Notre petite sœur dès la semaine prochaine.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !