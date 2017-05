La fille d’un sénateur disparaît. Joe, un vétéran brutal et torturé, se lance à sa recherche. Confronté à un déferlement de vengeance et de corruption, il est entraîné malgré lui dans une spirale de violence...

Voici le pitch de You Were Never Really Here, le nouveau long métrage de Lynne Ramsay, réalisatrice de Ratcatcher ou encore We Need to Talk About Kevin. Joaquin Phoenix joue le rôle principal de ce film qui sortira prochainement en France. You Were Never Really Here est dévoilé aujourd'hui en compétition au Festival de Cannes. Retrouvez toutes les infos sur la sélection officielle dans notre dossier spécial.

Découvrez un premier extrait en cliquant ci-dessus.

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !