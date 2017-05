BOX-OFFICE US: vers des débuts décevants pour "Pirates des Caraïbes" et "Alerte à Malibu" ?

Selon les premières estimations, Pirates des Caraïbes 5 : La Vengeance de Salazar devrait en toute logique hériter de la première place au box-office américain ce weekend. Mais selon ces premiers chiffres, le blockbuster pourrait terminer son premier weekend aux alentours des 75 millions de dollars. Cela constituerait le plus faible démarrage de la saga depuis le premier épisode, qui avait débuté il y a 14 ans à 70 millions (et dont le budget était largement inférieur à celui de ce nouveau film). Le second épisode avait, pour comparaison, débuté à 135 millions. La comédie Baywatch - Alerte à Malibu n'en profite pas: attendue initialement entre 32 et 40 millions de dollars, l'adaptation de la série télévisée avec The Rock et Zac Efron pourrait rester sous les 30 millions.

Des chiffres plus précis seront disponibles dimanche en fin de journée.

