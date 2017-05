FESTIVAL DE CANNES 2017: le palmarès de la sélection Un Certain Regard

Le jury présidé par l'actrice américaine Uma Thurman a dévoilé le palmarès de la sélection Un Certain Regard.

C'est le film iranien Un homme intègre de Mohammad Rasoulof qui a remporté le Prix Un Certain Regard. Mohammad Rasoulof avait déjà été primé à Un Certain Regard en 2011 pour Au revoir. Un homme intègre raconte l'histoire de Reza, installé en pleine nature avec sa femme et son fils, qui mène une vie retirée et se consacre à l’élevage de poissons d’eau douce. Une compagnie privée qui a des visées sur son terrain est prête à tout pour le contraindre à vendre. Mais peut-on lutter contre la corruption sans se salir les mains ? Un homme intègre sortira prochainement en France. Découvrez des premières images de ce film dans notre galerie.

Retrouvez le palmarès ci-dessous. A noter qu'aucun des premiers longs métrages de cette sélection Un Certain Regard, qui a aussi pour fonction d'être un "laboratoire" de la compétition, n'a été distingué par le jury, tandis que deux cinéastes déjà primés en compétition (Amalric et Franco) figurent au palmarès.

Prix Un Certain Regard

Un homme intègre, Mohammad Rasoulof (Iran)

Prix de la mise en scène

Wind River, Taylor Sheridan (Etats-Unis)

Prix d'interprétation féminine

Jasmine Trinca, Fortunata (Italie)

Prix de la poésie au cinéma

Barbara, Mathieu Amalric (France)

Prix du jury

Les Filles d'Avril, Michel Franco (Mexique)

Source: Festival de Cannes

