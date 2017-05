FESTIVAL DE CANNES 2017: les premiers prix décernés

En attendant le palmarès officiel décerné ce soir, des premiers prix ont été attribués par des jurys indépendants.

120 battements par minute de Robin Campillo a reçu le prix Fipresci, le prix de la critique internationale. Le film a également reçu la Queer Palm, récompensant le meilleur film aux thématiques LGBTQI. Retrouvez notre critique du film en cliquant ici.

Vers la lumière de Naomi Kawase a reçu le prix du jury œcuménique. Retrouvez notre critique du film en cliquant ici.

Le compositeur Oneohtrix Point Never a reçu le prix de la meilleure musique originale, remis par un panel de journalistes, pour Good Time des frères Safdie. Il succède à Cliff Martinez récompensé pour The Neon Demon et Lim Giong pour The Assassin. Retrouvez un premier extrait du film ici.

