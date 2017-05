DISTORSION INFERNAL: le volume 4 de DISTORSION enfin disponible !

Vous aviez aimé DISTORSION X, DISTORSION SHOCK et DISTORSION VENTRE ? Alors toute l’équipe vous donne rendez-vous pour un nouveau volume tout aussi déjanté et plus que prometteur ! Au sommaire de ce nouveau volume: un dossier sur l'“Enfer“ sous toutes ses formes avec une visite d'une porte des enfers au Japon, des articles sur la collection Neo et ses romans suggestifs, un entretien avec Graham Masterson (un maître de la littérature fantastique et d'horreur), un entretien avec Philippe Setbon, réalisateur de Mr Frost avec Jeff Goldblum incarnant un Satan différent, un retour sur Doom, le jeu video le plus infernal de l'histoire et sur le film Race with the devil avec Peter Fonda et Warren Oats en plein sacrifice, un voyage dans la tête de Richard Ramirez, serial killer exécuté, sataniste et fan de hard rock, avec également un focus sur Satan et le porno, etc.

Dans ce nouveau numéro vous trouverez également un retour sur la série animée Metalocalypse, un dossier sur le black metal chrétien (l'ultime transgression), un entretien-fleuve avec les créateurs de L'Oeil du cyclone l'émission la plus folle de l'histoire de la TV française aux grandes heures de Canal +, un entretien avec Jean-Michel Nicollet, maître absolu du graphisme fantastique, auteur de plusieurs couvertures de Métal Hurlant et de toutes celles de la collection Néo, une rencontre rare avec Raoul Servais, maître de l'animation et presque nonagénaire, auteur notamment du long métrage Taxandria et de l'incroyable et cauchemardesque Harpya, chef d’œuvre de terreur, Palme d'Or du court-métrage à Cannes en 1979, élu l'un des 10 meilleurs films d'animation de tous les temps en 2010, et tout un tas d'autres articles qui ne demandent qu'à être découverts !

Alors si l’aventure vous tente n’hésitez pas à soutenir le projet !

Pour plus d'info rendez-vous sur la page Facebook de Distorsion INFERNAL.