FESTIVAL DE CANNES 2017: le palmarès !

Le palmarès du Festival de Cannes 2017, dont le jury était présidé par Pedro Almodovar, a été dévoilé. Découvrez-le ci-dessous.

Palme d'or

The Square, Ruben Ostlund

Prix du 70e anniversaire

Nicole Kidman

Grand Prix

120 battements par minute, Robin Campillo

Prix de la mise en scène

Sofia Coppola, Les Proies

Prix d'interprétation féminine

Diane Kruger, In the Fade

Prix d'interprétation masculine

Joaquin Phoenix, You Were Never Really Here

Prix du jury

Faute d'amour, Andrei Zviagintsev

Prix du scénario

Yorgos Lanthimos & Efthymis Filippou, Mise à mort du cerf sacré

Lynne Ramsay, You Were Never Really Here

Caméra d'or

Jeune femme, Léonor Serraille

Palme d'or du court métrage

Une douce nuit, Qiu Yang

