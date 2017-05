DÉCÈS: Jean-Marc Thibault (1923-2017)

L'acteur français Jean-Marc Thibault est décédé. Jean-Marc Thibault fait sa première apparition au cinéma en 1944 dans Premier de cordée de Louis Daquin. L'acteur s'illustre ensuite chez Jacques Becker (Antoine et Antoinette) ou André Berthomieu (L'Œil en coulisses, Les Deux font la paire). Thibault joue plus tard pour Yves Boisset (Le juge Fayard dit le shérif, La Femme flic, Allons z'enfants), Jean Marboeuf (Genre masculin, La Ville des silences, Vaudeville, Voir l'éléphant) ou Paul Vecchiali (De sueur et de sang). Plus récemment, on peut le voir dans Vidocq de Pitof, De l'amour de Jean-François Richet ou Mademoiselle Chambon de Stéphane Brizé. Acteur également sur scène et à la télévision, il a été immortalisé par son duo comique formé avec Roger Pierre et par son rôle dans l'inoubliable série télévisée Maguy. Jean-Marc Thibault avait 93 ans.