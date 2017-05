BOX-OFFICE US: déception pour "Pirates", flop pour "Baywatch", "Alien" dégringole

Comme les premières estimations du weekend l'ont suggéré, aucune des deux grosses nouveautés n'est parvenue à vraiment briller au box-office américain. Pirates des Caraïbes 5 : La Vengeance de Salazar a pris la tête du classement, mais avec 62.6 millions de dollars pour son premier weekend, le blockbuster réalise l'un des moins bons démarrage de la saga. Si le premier épisode avait débuté à 46.6 millions il y a 14 ans, les chapitres suivants ont respectivement commencé à 135.6 millions, 114.7 millions et 90.1 millions de dollars - confirmant l'intérêt déclinant de la série. La comédie Baywatch - Alerte à Malibu ne profite pas de cette relative méforme. L'adaptation de la série télévisée des années 90 qui met ici en scène The Rock et Zac Efron se plante avec 18.5 millions sur son weekend (pour un budget de 69 millions).

Parmi les anciennes sorties, Alien: Covenant semble souffrir d'un terrible bouche à oreille. Le film de Ridley Scott s'écroule de 70.8% dès son second weekend et ne cumule que 57.7 millions de dollars. Sur la même période, Prometheus avait déjà rapporté 89.3 millions. Plus bas, Le Roi Arthur mord la poussière avec 33.9 millions accumulés en 3 semaines. Le blockbuster a coûté 175 millions.

