Ava, 13 ans, est en vacances au bord de l'océan quand elle apprend qu'elle va perdre la vue plus vite que prévu. Sa mère décide de faire comme si de rien n’était pour passer le plus bel été de leur vie. Ava affronte le problème à sa manière. Elle vole un grand chien noir qui appartient à un jeune homme en fuite...

Voici le pitch d'Ava, premier long métrage de la Française Léa Mysius. Ce film a été dévoilé il y a quelques jours au Festival de Cannes, dans le cadre de la Semaine de la Critique. Mysius a co-scénarisé le dernier film d'Arnaud Desplechin, Les Fantômes d'Ismaël. Ava sortira le 21 juin en France. Découvrez sa bande annonce en cliquant ci-dessus.

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !