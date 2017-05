La véritable histoire de Paul qui, après deux années au front, se mutile et déserte. Pour le cacher, son épouse Louise le travestit en femme. Dans le Paris des Années Folles, il devient Suzanne. En 1925, enfin amnistié, Suzanne tentera de redevenir Paul...

Nos années folles est le nouveau long métrage d'André Téchiné, un an seulement après Quand on a 17 ans. Au casting, on retrouve Céline Sallette, Pierre Deladonchamps ou encore Michel Fau. Nos années folles est diffusé aujourd'hui en séance spéciale au Festival de Cannes. Retrouvez notre dossier consacré à la sélection officielle en cliquant ici.

Nos années folles sortira le 13 septembre en France. Un premier extrait vient d'être dévoilé, découvrez-le en cliquant ci-dessus.

