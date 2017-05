THE RIDER: gros plan sur le nouveau Chloé Zhao sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs

Brady, jeune cow-boy, entraineur de chevaux et étoile montante du rodéo, voit sa vie basculer après qu’un cheval lui a écrasé le crâne au cours d’un rodéo. On lui annonce alors qu’il ne pourra plus faire d’équitation. De retour chez lui, dans la réserve de Pine Ridge, sans goût pour une vie différente, il est confronté à la vacuité de sa vie : il est désormais un cow-boy qui ne peut ni faire de rodéo ni même monter à cheval. Pour reprendre le contrôle de son destin, Brady se lance dans une quête identitaire et cherche à comprendre ce que c’est qu’être un homme au cœur de l’Amérique...

The Rider est le nouveau long métrage de Chloé Zhao, révélée il y a deux ans par Les Chansons que mes frères m'ont apprises. Ce film est diffusé aujourd'hui au Festival de Cannes, dans le cadre de la Quinzaine des Réalisateurs. Retrouvez notre dossier consacré à la Quinzaine des Réalisateurs en cliquant ici.

Des premières images de The Rider ont été dévoilées. Pour les découvrir, rendez-vous dans notre galerie.

