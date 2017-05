SISTER OF MINE: 1eres images d'un étrange drame sexuel espagnol

Un réalisateur découvre une vidéo de sa demi-sœur sur un site pornographique. Il ne l'a pas vue depuis un moment et décide de lui rendre visite. Il est rapidement fasciné par elle...

Sister of Mine est le nouveau film de l'Espagnol Pedro Aguilera, révélé il y a quelques années par La Influencia, sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs. Sister of Mine est un drame sexuel particulièrement déroutant qui a été dévoilé en début d'année en compétition à Rotterdam, et sera visible bientôt au Festival de Transylvanie, dans la section No Limit dédiée aux projets hors normes. Le Festival de Transylvanie sera à suivre en direct sur FilmDeCulte.

Des premières images de Sister of Mine ont été mises en ligne, découvrez-les dans notre galerie.

