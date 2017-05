MIRAI: 1eres infos sur le nouveau film d'animation de Mamoru Hosoda

Après les succès des Enfants loups, Ame et Yuki et plus récemment du Garçon et la Bête, le réalisateur japonais Mamoru Hosoda planche sur son nouveau long métrage.

Celui-ci s'intitulera Mirai. Son pitch: un jeune garçon de 4 ans est troublé lorsqu'il s'aperçoit, à la naissance de sa petite sœur, qu'il n'est plus le centre d'attention exclusif de sa famille. Il découvre alors une porte magique dans son jardin qui lui permet d'entrevoir des images de sa famille dans le passé et le futur - et lui apprendra à être un meilleur grand frère pour sa petite sœur.

Mirai devrait être visible courant 2018.

Source

Et pour ne rien louper de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !