BERGMAN'S ISLAND: Greta Gerwig & Mia Wasikowska chez Mia Hansen-Løve

Nous vous parlions l'été dernier d'un des nouveaux projets de la réalisatrice française Mia Hansen-Løve. Celui-ci, intitulé Bergman's Island, raconte l'histoire d'un couple de cinéaste qui, le temps d'un été, s'établit sur l'île où a vécu Ingmar Bergman. Il s'y isolent pour écrire leurs scénarios. Mais, dans ce décor sauvage, la frontière entre réalité et fiction va devenir de plus en plus floue...

Un casting vient d'être annoncé pour ce film tourné en anglais: Greta Gerwig, Mia Wasikowska et John Turturro joueraient dans ce long métrage. Le tournage de Bergman's Island devrait débuter cet été.

Rappelons que Mia Hansen-Løve a également un autre projet: Maya, sur un jeune Français retenu en otage en Syrie et qui, après sa libération et cette expérience traumatisante, part en Inde. Roman Kolinka et Juliette Binoche sont annoncés au casting de ce film.

Source

Et pour ne rien louper de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !