I AM NOT A WITCH: 1eres images d'un film zambien sélectionné à la Quinzaine

Après un incident banal survenu dans son village, une fillette de 8 ans, Shula, est accusée de sorcellerie. Après un rapide procès, elle est reconnue coupable et enfermée dans un camp de sorcières...

Voici le surprenant pitch de I Am Not a Witch, premier long métrage de la jeune réalisatrice zambienne Rungano Nyoni. Ce long métrage sera dévoilé lors du prochain Festival de Cannes, dans le cadre de la sélection de la Quinzaine des Réalisateurs. Retrouvez notre gros plan sur cette sélection dans notre dossier spécial.

Des premières images de I Am Not a Witch ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie !

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !