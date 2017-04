FESTIVAL DE CANNES 2017: le jury dévoilé

On savait déjà que le jury de la 70e édition du Festival de Cannes serait présidé par le réalisateur espagnol Pedro Almodovar. Les membres du jury ont été annoncés aujourd'hui. Parmi les jurés, citons l'Allemande Maren Ade, réalisatrice de Everyone Else et de Toni Erdmann, la star chinoise Fan Bingbing ou le réalisateur coréen Park Chan-Wook.

Découvrez ce jury ci-dessous :

Pedro Almodóvar – Président (Réalisateur, Scénariste, Producteur – Espagne)

Maren Ade - (Réalisatrice, Scénariste, Productrice – Allemagne)

Jessica Chastain - (Actrice, Productrice – États-Unis)

Fan Bingbing - (Actrice, Productrice – Chine)

Agnès Jaoui - (Actrice, Scénariste, Réalisatrice, Artiste-Interprète – France)

Park Chan-wook - (Réalisateur, Scénariste, Producteur – Corée du Sud)

Will Smith - (Acteur, Producteur, Musicien – États-Unis)

Paolo Sorrentino - (Réalisateur, Scénariste – Italie)

Gabriel Yared - (Compositeur – France)

Le Festival de Cannes aura lieu du 17 au 28 mai. Retrouvez notre dossier spécial sur la sélection officielle en cliquant ici.

Source: Festival de Cannes

