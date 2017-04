THE GEMINI MAN: un film de SF au pitch excitant pour Ang Lee

Un assassin vieillissant pense à prendre sa retraite. Mais il se retrouve pourchassé par un clone de lui-même, plus jeune et plus puissant.

Voici le pitch de The Gemini Man, un projet dont il est question depuis un moment à Hollywood. Ce projet aurait trouvé son réalisateur: il s'agirait de Ang Lee. Lee sort d'un des plus gros succès (L'Odyssée de Pi) mais aussi de l'un des plus gros flops (Un jour dans la vie de Billy Lynn) sa carrière. The Gemini Man pourrait utiliser les techniques de rajeunissement digital actuellement en vogue. On n'en sait pas plus sur le futur casting, ni sur le début du tournage. A suivre...



