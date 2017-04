FESTIVAL DU FILM D'ANIMATION D'ANNECY 2017: la sélection dévoilée

La sélection du Festival international du film d'animation d'Annecy vient d'être dévoilée.

10 longs métrages figurent dans son appétissante compétition. Parmi les films retenus: le nouveau Masaaki Yuasa, Lu Over the Wall, le drame japonais In This Corner of the World de Sunao Katabuchi, la comédie noire Have a Nice Day du Chinois Jian Liu ou encore l'Allemand Tehran Taboo d'Ali Soozandeh qui vient d'être sélectionné à la Semaine de la Critique.

Parmi les séances spéciales, seront notamment diffusés Le Grand méchant renard de Benjamin Renner (Ernest & Célestine) accompagné de Patrick Imbert ou des plus grosses productions telles que Moi, moche et méchant 3 ou Cars 3.

Le Festival d'Annecy aura lieu du 12 au 17 juin.

Le site officiel

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !