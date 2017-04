THE VILLAINESS: premières images du thriller coréen sélectionné à Cannes

Élevée en Chine pour devenir une meurtrière, une jeune femme revient en Corée pour se venger...

Voici le pitch de The Villainess, nouveau long métrage du Coréen Jung Byoung-Gil (révélé par le réjouissant Confession of Murder, sorti directement en dvd chez nous). The Villainess sera dévoilé lors du prochain Festival de Cannes où il a été sélectionné hors compétition. Retrouvez notre dossier spécial sur Cannes en cliquant ici.

Des premiers visuels de The Villainess ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

