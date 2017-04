MARLINA THE MURDERER IN FOUR ACTS: 1eres images d'une curiosité indonésienne sélectionnée à la Quinzaine

Marlina the Murderer in Four Acts raconte l'histoire vraie de Marlina, une veuve vivant à Sumba en Indonésie, dont la vie change du tout au tout après qu'elle ait décapité Markus, un voleur qui tentait de cambrioler sa maison.

Marlina the Murderer in Four Acts est le nouveau long métrage de la jeune Indonésienne Mouly Surya. Ce long métrage sera dévoilé lors du prochin Festival de Cannes, dans le cadre de la sélection de la Quinzaine des Réalisateurs. Retrouvez notre gros plan sur cette sélection dans notre dossier spécial.

Des premières images de Marlina the Murderer in Four Acts ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie !

