THE DEATH AND LIFE OF MARSHA P. JOHNSON: 1eres images du doc sur une figure de l'activisme LGBT

Marsha P. Johnson était une drag queen afro-américaine, militante des droits LGBT et figure des émeutes de Stonewall. Personnage légendaire du New York queer, Marsha P. Johnson est décédée dans des circonstances mystérieuses au début des années 90.

The Death and Life of Marsha P. Johnson est un documentaire qui revient sur son histoire et sur cette mort mystérieuse. Ce film, réalisé par David France, est dévoilé cette semaine au Festival de Tribeca, dans la compétition dédiée aux documentaires. Des premières images ont été mises en ligne. Pour les découvrir, rendez-vous dans notre galerie !

