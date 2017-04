Après une rupture, une jeune femme dans la vingtaine rentre chez son père. Elle y découvre ce dernier en couple avec une femme du même âge qu'elle...

Voici le pitch de L'Amant d'un jour, le nouveau long métrage de Philippe Garrel. A l'affiche: Eric Caravaca et Esther Garrel. L'Amant d'un jour vient d'être sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs, retrouvez notre dossier spécial en cliquant ici. Ce film sortira le 31 mai en France. Sa bande annonce vient d'être mise en ligne, découvrez-la en cliquant ci-dessus !

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !