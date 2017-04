FESTIVAL DE CANNES 2017: la présidente du jury Un Certain Regard dévoilée

Le jury de la compétition Un Certain Regard du Festival de Cannes 2017 sera présidé par l'actrice américaine Uma Thurman. L'actrice des Liaisons dangereuses, de Pulp Fiction, de Bienvenue à Gattaca, de Kill Bill ou plus récemment de Nymphomaniac fait son retour en tant que jurée à Cannes après avoir été membre du jury compétition présidé par Robert de Niro en 2011. Ce jury avait consacré Tree of Life de Terrence Malick, lauréat de la Palme d'or.

La sélection Un Certain Regard a été dévoilée la semaine passée, retrouvez notre gros plan sur cette sélection en cliquant ici.

Le Festival de Cannes, qui fête sa 70e édition, aura lieu du 17 au 28 mai.

Source: Festival de Cannes

