SEMAINE DE LA CRITIQUE 2017: la sélection dévoilée !

La sélection de la Semaine de la Critique a été dévoilée. Nous reviendrons très prochainement sur ces longs métrages. Découvrez les films retenus ci-dessous !

Ouverture

Sicilian Ghost Story, Fabio Grassadonia, Antonio Piazza (Italie)

Séances spéciales

Petit paysan, Hubert Charuel (France)

Une vie violente, Thierry de Peretti (France)

Compétition

La Familia, Gustavo Rondon Cordova (Vénézuela)

Los Perros, Marcela Said (Chili)

Oh Lucy !, Atsuko Hiranayagi (Japon)

Gabriel e a montanha, Fellipe Barbosa (Brésil)

Ava, Lea Mysius (France)

Tehran Taboo, Ali Soozandeh (Iran)

Makana, Emmanuel Gras (France)

Clôture

Brigsby Bear, Dave McCary (Etats-Unis)

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !