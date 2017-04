BOX-OFFICE FRANCE: "Fast 8" à toute allure mais en retrait, flop géant pour "Boule et Bill 2"

Fast & Furious 8 a pris la tête du box-office français de la semaine. Son démarrage est évidemment costaud (1.861.108 spectateurs, meilleur démarrage de l'année) mais néanmoins plus faible que le précédent épisode, qui avait dépassé les 2 millions d'entrées. Le flop de la semaine est pour Boule et Bill 2: seulement 196.715 entrées en pleines vacances scolaires et dans près de 500 salles. Ce bide est encore plus cinglant lorsqu'on compare avec le score du précédent volet, qui avait totalisé lors de sa première semaine... 871.475 entrées. Le démarrage de C'est beau la vie quand on y pense avec Gérard Jugnot n'est pas spécialement fulgurant avec 140.490 entrées dans 362 salles. Trois de chute avec la comédie Un Profil pour deux, avec Pierre Richard, qui passe inaperçue avec 70.305 entrées dans 259 salles.

Belle surprise en revanche pour la découverte britannique The Young Lady de William Oldroyd (lire notre entretien), qui réunit 60.006 spectateurs dans 109 salles seulement. Le film bat la comédie Bienvenue au Gondwana, plus grand public et plus distribuée, mais qui ne compte que 48.447 spectateurs. Beaux débuts également pour le Palestinien Je danserai si je veux avec 35.094 entrées dans 68 salles.

Parmi les anciennes sorties, les films familiaux profitent des vacances: +1.9% pour Baby Boss (2.480.424 entrées en 3 semaines), -3.4% pour Les Schtroumpfs et le village perdu (849.229 entrées en 2 semaines), -8.7% pour La Belle et la Bête (2.838.105 entrées en un mois). Les comédies réac, elles, ne se sont pas distinguées: A bras ouverts reste sous les 700.000 entrées en 2 semaines tandis que Gangsterdam avec Kev Adams est un four avec 351.167 entrées en 3 semaines.

