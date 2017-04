FESTIVAL DE CANNES 2017: la sélection de l'ACID dévoilée !

L'Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion (Acid), fondée en 1992, réunit des cinéastes et a pour but de mettre en lumière des productions indépendantes, pour les accompagner ensuite lors de leurs sorties en salles. L'Acid propose une sélection parallèle aux autres sélections parallèles (Quinzaine des réalisateurs, Semaine de la Critique) du Festival de Cannes. Ces dernières années, ce sont des longs métrages comme La Jeune fille sans mains, Le Parc, Crache cœur, Pauline s'arrache, Mercuriales, La Bataille de Solférino, L’Étrange petit chat, La BM du seigneur qui ont été défendus.

Retrouvez la sélection 2017 ci-dessous. Nous reviendrons bientôt en détails sur les films retenus.

L'Assemblée, Mariana Otero (France)

Avant la fin de l'été, Maryam Goormaghtigh (France)

Belinda, Marie Dumora (France)

Le Ciel étoilé au-dessus de ma tête, Ilan Klipper (France)

Coby, Christian Sonderegger (France)

Kiss and Cry, Lila Pinell et Chloé Mahieu (France)

Last Laugh, Zhang Tao (Hong-Kong)

Sans adieu, Christophe Agou (France)

Scaffolding, Matan Yair (Israël)

Pour le réconfort, Vincent Macaigne (France) - séance spéciale

+ Focus Serbie ACID trip

Requiem pour Madame, Bojan Vuletić

L'Humidité, Nikola Ljuca

