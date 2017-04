Nous vous parlions en mars dernier du nouveau projet du réalisateur japonais Hirokazu Kore-Eda. Ce film, intitulé The Third Murder (Sandome no Satsujin), raconte l'histoire de Shigemori, un avocat brillant. Il est obligé de défendre Mikuma, accusé de meurtre. Mikuma, un récidiviste, risque la peine de mort, mais Shigemori commence à avoir des doutes sur sa culpabilité...

A l'affiche: Masaharu Fukuyama (que Kore-Eda a dirigé dans Tel père, tel fils) et Koji Yakusho. La sortie japonaise de ce long métrage est prévue pour le 9 septembre. Un premier teaser vient d'être dévoilé, découvrez-le en cliquant ci-dessus !

Pour patienter, rappelons que le précédent long métrage du réalisateur, Après la tempête, sort en France ce 26 avril.

Et pour ne rien louper de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !