QUINZAINE DES RÉALISATEURS 2017: la sélection en direct

La sélection de la Quinzaine des Réalisateurs est annoncée ce jeudi ! Retrouvez ci-dessous les titres retenus en direct, en attendant notre dossier complet.

Un beau soleil intérieur, Claire Denis - ouverture

A Ciambra, Jonas Carpignano

Alive in France, Abel Ferrara

L'Amant d'un jour, Philippe Garrel

Bushwick, Cary Murnion & Jonathan Milott

Cuori Puri, Roberto De Paolis

The Florida Project, Sean Baker

Frost, Sharunas Bartas

I am not a Witch, Rungano Nyoni

Jeannette, l'enfance de Jeanne d'arc, Bruno Dumont

L'Intrusa, Leonardo Di Costanzo

La Defensa del dragon, Natalia Santa

Marlina the Murderer in Four Acts, Mouly Surya

Mobile Homes, Vladimir de Fontenay

Nothingwood, Sonia Kronlund

Ôtez-moi d'un doute, Carine Tardieu

The Rider, Chloé Zhao

West of the Jordan River (Field Diary Revisited), Amos Gitai

Patti Cake$, Jeremy Jasper

Source: Quinzaine des Réalisateurs

