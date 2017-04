BOX-OFFICE FRANCE: une comédie et de la SF en tête aux 1eres séances Paris

Sans surprise, c'est la plus grosse sortie de la semaine, la comédie Sous le même toit, qui a pris le meilleur démarrage aux premières séances parisiennes de ce mercredi avec un score correct de 1235 entrées dans 23 salles. En seconde position, on trouve le film de science-fiction Life avec 1031 entrées dans 22 salles. Le podium est plus mollement complété par Cessez-le-feu avec Romain Duris, qui attire 557 spectateurs dans 14 salles. Gold avec Matthew McConaughey fait un flop avec seulement 494 spectateurs dans 17 salles.

Parmi les petites sorties, c'est le Bulgare Glory qui tire son épingle du jeu avec 172 entrées dans 5 salles. Les Initiés débute sur la pointe des pieds avec 115 entrées dans 6 salles. Le bide géant est pour le film de chien Mes vies de chien qui ne compte que 156 spectateurs alors qu'il est diffusé dans 9 salles. Le film israélien Jonction 48 ferme la marche avec 6 spectateurs dans 1 salle.

Source Rentrak France

