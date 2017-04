SWEET, SWEET, LONELY GIRL: 1eres images d'un film d'horreur gothique

Peu après avoir déménagé chez sa vieille tante Dora, Adele rencontre Beth. Cette jeune femme séduisante et mystérieuse teste les limites morales d'Adele et va bientôt l'emmener dans une spirale psychologiquement instable et fantasmagorique...

Voici le pitch de Sweet, Sweet, Lonely Girl, réalisé par l'Américain A.D. Calvo. Ce long métrage entre thriller et horreur gothique a commencé à circuler en festivals l'automne dernier. Avant d'arriver bientôt chez nous ? En attendant, découvrez des premières images de ce film dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !