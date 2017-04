Nouvelle-Angleterre, XIXè siècle. Dans son pensionnat de jeunes filles de bonne famille, la jeune Emily Dickinson ne cesse de se rebeller contre les discours évangéliques qui y sont professés. Son père se voit contraint de la ramener au domicile familial, pour le plus grand bonheur de sa sœur Vinnie et de son frère Austin. Passionnée de poésie, Emily écrit nuit et jour dans l’espoir d’être publiée. Les années passent, Emily poursuit sa recherche de la quintessence poétique. La rencontre avec une jeune mondaine indépendante et réfractaire aux conventions sociales ravive sa rébellion...

Emily Dickinson, A Quiet Passion est le nouveau long métrage du Britannique Terence Davies (Chez les heureux du monde, Of Time and the City). Cynthia Nixon brille dans le rôle-titre de ce brillant et étonnant biopic dévoilé l'an passé à la Berlinale. Retrouvez notre critique en cliquant ici.

Emily Dickinson, A Quiet Passion sort le 3 mai en France. Découvrez sa bande annonce en cliquant ci-dessus.

