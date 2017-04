Au Moyen-Âge, un jeune servant fuyant son maître trouve refuge dans un couvent rempli de nonnes émotionnellement instables...

Voici le pitch de The Little Hours, une comédie dont nous vous présentions les premières images en début d'année à l'occasion de sa sélection à Sundance. Ce film est réalisé par Jeff Baena, remarqué avec la comédie horrifique Life After Beth, sortie en dvd chez nous. A l'affiche: Alison Brie, Aubrey Plaza, Dave Franco ou encore John C. Reilly. The Little Hours sortira le 30 juin outre-Atlantique. Une bande annonce déjantée vient d'être dévoilée, découvrez-la en cliquant ci-dessus.

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !