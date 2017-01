THE LITTLE HOURS: premières images du film de nonnes en folie sélectionné à Sundance

Au Moyen-Âge, un jeune servant fuyant son maître trouve refuge dans un couvent rempli de nonnes émotionnellement instables...

Voici le pitch farfelu de The Little Hours, une comédie qui vient d'être dévoilée dans la section Midnight du Festival de Sundance, dédiée au cinéma de genre. Ce film est réalisé par Jeff Baena, remarqué avec la comédie horrifique Life After Beth, sortie en dvd chez nous. A l'affiche: Alison Brie, Aubrey Plaza, Dave Franco ou encore John C. Reilly. Découvrez des premières images du film dans notre galerie.

